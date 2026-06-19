Atatürk Kültür Merkezi'nin X hesabı çalındı

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) X platformundaki resmi iletişim hesabı kimliği belirsiz kişilerce hacklendi. Orijinal "@AkmIstanbul" kullanıcı adı boşa düşürülürken, hesabın yeni adı "@Firelight_US" olarak değiştirildi. Hesabı ele geçiren kişiler, profil fotoğrafını ve biyografi metnini İngilizce bir merkeziyetsiz finans (DeFi) reklamı ile güncelledi. Ancak siber saldırganların profilin kategori bölümünde Türkçe olarak yer alan "Kültür Merkezi" ibaresini silmeyi unutması, hesabın asıl kimliğini açıkça ortaya koydu.

BAKAN ERSOY VE DEVLET KURUMLARI HALA TAKİPTE

Hesabın arka plandaki benzersiz kimlik numarasının (User ID) aynı kalması, eski takipçilerin hesabı takip etmeye devam etmesine neden oldu. Ortaya çıkan verilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve birçok onaylı hesap, adının ve içeriğinin tamamen değişmesine rağmen bu hesabı takipçi listesinde tutmaya devam ediyor.

ESKİ ADRESE ULAŞILAMIYOR, YENİ ADRESTEN KRİPTO REKLAMI YAPILIYOR

Kullanıcılar, AKM'nin eski X adresi olan "x.com/AkmIstanbul" bağlantısına tıkladıklarında platform üzerinde "Böyle bir hesap yok" uyarısı ile karşılaşıyor. Şubat 2021 tarihinde açılan ve an itibarıyla 17 bin 249 takipçisi bulunan hesap üzerinden siber saldırganlar paylaşımlar yapıyor. Hesaptan atılan son iletilerde sahte kripto bağlantıları dolaşıma sokuluyor.

KURUMDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan bu siber güvenlik ihlali ve hesabın dolandırıcılık amacıyla kullanılmasına dair Atatürk Kültür Merkezi yönetiminden veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Orijinal hesaba ne zaman müdahale edileceği ve X platformu yönetimiyle iletişime geçilip geçilmediği belirsizliğini koruyor.