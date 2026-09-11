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Halk TV Türkiye Atatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y.K., tutuklandı. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Atatürk sevgisini asla gölgeleyemez” dedi.

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Atatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen M.Y.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

"ATATÜRK’ÜN HATIRASINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi. Önal, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun aziz hatırasına yönelik hiçbir saldırı, milletimizin yüreğindeki Atatürk sevgisini ve Cumhuriyetimize olan bağlılığını asla gölgeleyemez.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz"(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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