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Halk TV Türkiye Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor

Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor

Ataşehir'de yaz aylarına renk katan ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri, ilçe genelinde yoğun ilgi görüyor.

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Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor
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Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri, ilçe genelinde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Yaz boyunca devam edecek "Parkta Müzik Var", "Parkta Sinema Günleri" ve "Çocuk Şenliği" etkinlikleri, her yaştan Ataşehirliyi parklarda buluşturuyor.

"Parkta Müzik Var" etkinliği kapsamında ilçenin farklı parkları, sevilen sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapıyor. Alternatif müzikten Anadolu rock'a, cazdan pop müziğe uzanan geniş repertuvarıyla düzenlenen konserler, yaz akşamlarına keyif katıyor. Açık havada gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklerde vatandaşlar hem canlı müziğin tadını çıkarıyor hem de komşularıyla bir araya gelerek sosyal paylaşımın sıcaklığını yaşıyor.

Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor - Resim : 1

Yaz akşamlarının ilgi gören etkinliklerinden "Parkta Sinema Günleri" ise her hafta farklı bir mahallede sinemaseverlerle buluşuyor. Açık hava gösterimlerinde çocukların beğeniyle izlediği animasyon filmleri ücretsiz olarak perdeye yansıtılıyor. Aileler çocuklarıyla birlikte yıldızların altında sinema keyfi yaşarken, etkinlikler mahalle kültürünü güçlendiren samimi buluşmalara da katkı sağlıyor.

Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor - Resim : 2

Yaz tatiline özel hazırlanan "Çocuk Şenliği" etkinlikleri ise eğlence ile öğrenmeyi bir araya getiriyor. Ataşehir'in farklı mahallelerinde düzenlenen şenliklerde sek sek, yakan top, ip atlama, minyatür futbol ve halka atma gibi geleneksel sokak oyunları çocuklarla yeniden buluşuyor. Çevre, bilim, sanat ve tasarım temalı atölyelerde ise çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor - Resim : 3

KENT YAŞAMINA HAREKET KATIYOR

Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği yaz etkinlikleri, kültür ve sanatı mahallelere taşıyarak kent yaşamına hareket katıyor. Yaz boyunca sürecek konserler, açık hava sinemaları ve çocuk şenlikleri sayesinde Ataşehir'de yaz mevsimi müzik, sinema ve çocukların neşesiyle dolu dolu yaşanıyor.

Ataşehir'de yaz akşamları müzik, sinema ve şenliklerle geçiyor - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ataşehir Belediye
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