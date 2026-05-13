Iğdır'ın Oba köyünde dedelerinden kalma 150 dönümlük arazide tarım yapan Birgül ve İzzet Ova çifti, yetiştirdikleri çeşitli ürünlerle bölge ekonomisine katkı sunarken 30 aileye ve mevsimlik işçilere istihdam sağlıyor.

ŞEHRİ BIRAKTILAR, TOPRAĞA DÖNDÜLER

Bir dönem kent merkezinde yaşayan Ova çifti, İzzet Ova'nın sağlık sorunları yaşaması ve ticari işlerinin kötüye gitmesi üzerine köylerine dönerek atalardan kalma arazileri işlemeye başladı.

Birgül Ova bu dönüşümü şöyle anlattı: "Eşim ticaretle uğraşıyordu ancak sağlık sorunları ve işlerin kötü gitmesiyle elimizdeki arazileri değerlendirmeye karar verdik. 'Bu kadar toprağımız var, ekelim biçelim' diyerek başladık."

MEYVEDEN SEBZEYE HER ŞEYİ ÜRETİYORLAR

Çift, 4 bin metrekarelik seralarında yıl boyunca 100 bin kök marul, karnabahar ile kırmızı ve beyaz lahana yetiştiriyor. Açık tarlalarda ise yaklaşık 30 dönümde karpuz, 10-15 dönümde kavun, domates ve salatalık üretimi yapılıyor.

Riski bölmek amacıyla çok çeşitli ürün yetiştirdiklerini vurgulayan İzzet Ova, "Bir ürün para etmezse diğeriyle ayakta kalıyoruz" dedi.

TOPRAĞI DİNLENDİREREK VERİMİ ARTIRIYORLAR

Ova çifti, sebze ekilen alanları 1-2 yılda bir buğdaya ayırarak hem toprağı yeniliyor hem de uzun vadeli verimi koruyor. Aktif sebze üretimi 70-80 dönümlük alanda sürerken geri kalan parçalar dönüşümlü olarak buğday ekimine ayrılıyor.

30 AİLEYE İSTİHDAM KAPISI OLDU

Üretim faaliyetleri yöre kadınlarına ve mevsimlik tarım işçilerine de iş kapısı açıyor. İzzet Ova, "Hem kendimiz çalışıyoruz hem de yöremizden kadın işçiler ve mevsimlik tarım işçileri istihdam ediyoruz. Böylece hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de çevremize iş olanağı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Birgül Ova da üretimin önemine dikkat çekerek şu mesajı verdi: "Üreten ülke büyüyen ülkedir. Bir karış toprağımız varsa mutlaka ekmemiz gerekiyor."

(AA)