ATA-AÖF sınavına girecekler için İBB'den açıklama geldi! 2 saat sonrası da dahil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ulaşım İstanbul, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bitirme Sınavları için açıklamada bulundu. Sınava katılacak vatandaşlar ve öğretim görevlileri, hafta sonu toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

2 SAAT SONRASI DA DAHİL

Ulaşım İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre ücretsiz ulaşım uygulaması, 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günleri geçerli olacak.

Sınav günlerinde adayların ve görevlilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan uygulama, sınav başlangıcından 2 saat öncesinden başlayıp sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Ücretsiz ulaşım hakkı, İstanbul'da entegrasyona dahil olan toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak.