ATA-AÖF sınavına girecekler için İBB'den açıklama geldi! 2 saat sonrası da dahil
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ulaşım İstanbul, 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ATA-AÖF Bitirme Sınavları dolayısıyla vatandaşların ve öğretim görevlilerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ulaşım İstanbul, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bitirme Sınavları için açıklamada bulundu. Sınava katılacak vatandaşlar ve öğretim görevlileri, hafta sonu toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
2 SAAT SONRASI DA DAHİL
Ulaşım İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre ücretsiz ulaşım uygulaması, 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günleri geçerli olacak.
Sınav günlerinde adayların ve görevlilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan uygulama, sınav başlangıcından 2 saat öncesinden başlayıp sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?
Ücretsiz ulaşım hakkı, İstanbul'da entegrasyona dahil olan toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak.