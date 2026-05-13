At figürlerine hiperrealist yorum: "Duran Güç" sergisi ziyarete açıldı

Hiperrealist resim sanatının dikkat çeken isimlerinden Aylin Uraslı Çil, "Duran Güç" isimli kişisel sergisiyle Bodrumlu sanatseverlerle buluştu. Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde açılan sergi, sanatçının teknik ustalığını ve özgün görsel dilini gözler önüne seriyor.

HİPERREALİZMDE DETAY VE SAYGI BİÇİMİ

Grafik ve illüstrasyon temelli eğitim geçmişini resim pratiğine aktaran Aylin Uraslı Çil, hiperrealist eserlerinde detayı sadece bir teknik gösteriş olarak değil, objeye ve figüre duyulan bir "saygı biçimi" olarak ele alıyor.

AT FİGÜRLERİNİN ZAMANSIZ DÖNÜŞÜMÜ

Serginin ana teması olan "Duran Güç", sanatçının odağına aldığı at figürlerinden oluşan özel bir seçkiyi sunuyor. Klasik anlayışın aksine, eserlerdeki atlar hareketten arındırılmış, zamansız ve mekansız varlıklar olarak yeniden yorumlanıyor.

Sanatçı, bu figürler aracılığıyla sessizlik, denge ve asaleti merkeze alan bir anlatı kuruyor.

19 MAYIS’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Sanat yolculuğunu bağımsız olarak sürdüren Aylin Uraslı Çil’in bu etkileyici görsel deneyimi, 19 Mayıs tarihine kadar Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere açık olacak.