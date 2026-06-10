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Halk TV Türkiye At çiftliğinde yangın çıktı: 1 saatte söndürüldü, 3 at öldü!

At çiftliğinde yangın çıktı: 1 saatte söndürüldü, 3 at öldü!

Batman'da bir at çiftliğinde çıkan yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Çiftliği saran alevler nedeniyle 3 at ölürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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At çiftliğinde yangın çıktı: 1 saatte söndürüldü, 3 at öldü!

Batman’da bir at çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çiftlikte bulunan 3 at öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir at çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çiftliği sardı.

Çiftlikten yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

At çiftliğinde yangın çıktı: 1 saatte söndürüldü, 3 at öldü! - Resim : 1

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, çiftlikteki 3 atın öldüğü belirlendi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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