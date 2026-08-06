Aspendos'ta büyük keşif: Sağlık tanrısı Asklepios'un dev heykeli çıkarıldı

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen eser, antik kentin sağlık kültlerine ilişkin önemli veriler sunuyor.

Yürütülen kazılarda bulunan heykel grubu, Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasından çıktı. Eserin kentin kamusal ve törensel açıdan en önemli bölgelerinden birinde sergilenmiş olması, Asklepios kültünün Aspendos'taki gücünü ortaya koyuyor.

ROMA DÖNEMİ İŞÇİLİĞİNİN İZLERİ

Heykel grubunun ana figürü olan Asklepios, ayakta ve cepheden, olgun yaşta sakallı bir erkek olarak betimlendi. Vücut ağırlığını sol bacağına veren figürün üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakıldı. Himation (Antik Yunan döneminde erkekler tarafından giyilen kumaş giysi) sol omuz üzerinden geçirilerek bel ve bacaklar çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak biçimde düzenlendi.

Asklepios'un sol ayağı önünde yer alan Telesphoros ise oldukça küçük ölçeklerde, çocuk görünümünde betimlendi. Vücudunu bütünüyle örten uzun ve kapüşonlu giysisi figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor.

ŞİFA SÜRECİNİN BÜTÜNCÜL SEMBOLLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı" dedi.

Ersoy, "MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu, figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

HEKİMLİKTEN NEKAHETE UZANAN ANLAM

Bakan Ersoy, heykelin taşıdığı sembolik anlama ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor."

Eser, Roma Dönemi Aspendosunda Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen en önemli arkeolojik bulgular arasına girdi.

(AA)