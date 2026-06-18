Aspendos'a hayat veren tanrı gün yüzüne çıktı

Antalya'daki Aspendos antik kentinde süren kazılarda, Roma Dönemi'ne ait havuz yapısının tabanında Eurymedon Nehri'ni simgeleyen figüratif mozaik gün yüzüne çıktı. Mozaik sanatında çok az örneği bilinen nehir tanrısı betimlemesi, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.

Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda yaklaşık 6'ya 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı tespit edildi. İlk incelemelere göre yapı milattan sonra 3. yüzyılın başlarında havuz işleviyle inşa edildi.

Kazısı tamamlanan 6'ya 7,50 metrelik bölümde açığa çıkan mozaik döşemenin henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği belirlendi. Yapının MS 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara dönüştürüldüğü değerlendiriliyor.

GENÇ EURYMEDON, SAZ YAPRAKLARI VE BALIKLARLA TASVİR EDİLMİŞ

Mozaiğin ilk panosunda geometrik bezemeler, ikinci panosunda ise figüratif bir sahne yer alıyor. İkonografik özellikleri ve benzer örneklerle karşılaştırılması sonucunda figür, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" olarak tanımlandı.

Nehir tanrısı, başında ve elinde saz yapraklarıyla, içinden su dökülen bir amphoraya yaslanmış biçimde betimlenmiş. Sahneyi nehirde karşılıklı yüzen balık figürleri tamamlıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri ve ayrıntı zenginliği, eserin yüksek işçilik kalitesine işaret ediyor.

(DHA)