Askerlik ve emeklilikte yeni dönem: Çifte vatandaşların beklediği yasada sona yaklaşıldı

Haber Global'in verilerine göre; yurt dışında yaşayıp çifte vatandaşlığa sahip olan ve bulunduğu ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki yeniden askerlik yapma yükümlülüğü kaldırılıyor. Hazırlanan yeni yasa paketiyle ayrıca, yurt dışı borçlanması yöntemiyle emekli olan gurbetçilerin Türkiye'de çalışmaya başlamaları halinde emekli maaşlarının kesilmesi uygulamasına son verilmesi planlanıyor.

MÜKERRER ASKERLİK HİZMETİ TARİHE KARIŞIYOR

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren yeni bir kanun teklifi paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanının daha önce işaret ettiği reform adımları doğrultusunda hazırlanan bu yeni yasa paketi, gurbetçilerin uzun süredir talep ettiği askerlik muafiyeti ve emeklilik haklarına yönelik bürokratik ve mali yükümlülükleri hafifletmeyi amaçlıyor. Mevcut hukuki altyapıda, yalnızca belirli ülkelerle yapılan ikili devlet anlaşmaları kapsamında yabancı ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye'de geçerli sayılırken, yeni düzenleme ile bu sınırlandırma esnetilecek. Çifte vatandaşlık hakkı bulunan Türk vatandaşları, yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkede yasal zorunlu askerlik görevlerini ifa etmişlerse, Türkiye’de mükerrer bir askerlik yükümlülüğüne tabi tutulmayacak.

GURBETÇİ EMEKLİLERE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA HAKKI

Hazırlanan yasa paketinde gurbetçi vatandaşların sosyal güvenlik haklarını doğrudan etkileyen bir diğer kritik madde ise emeklilik sistemi üzerinde yapılacak değişikliği içeriyor. Mevcut mevzuatta, yurt dışı borçlanması yöntemini kullanarak Türkiye'den emekli aylığı bağlatan vatandaşlar, Türkiye sınırları içinde yasal olarak çalışmaya başladıklarında emekli maaşları kesintiye uğruyordu. Yeni düzenleme yasalaştığı takdirde bu kısıtlama tamamen kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilecek. Böylece yurt dışı borçlanması ile emekli olan gurbetçiler, Türkiye'deki diğer emeklilerle eşit haklara sahip olacak ve maaşları kesilmeden sigortalı çalışma veya ticari faaliyetlerini sürdürebilecek. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yürütülen yasal altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kanun teklifinin, 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul gündemine getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.