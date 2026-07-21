Askeri öğrenci güneş çarpmasından şehit oldu! Üç öğrenci de hastanede

Yalova'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti sırasında fenalaşan Hava Harp Okulu birinci sınıf öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirerek şehit oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise, hastanede sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerden dördü hastaneye sevk edilirken, tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaşanan olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi süren öğrencilerden birinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

ÜÇ ÖĞRENCİ HASTANEDE

Hava Harp Okulu öğrencilerinin okul öncesi askeri eğitim yaz kampı sırasında meydana geldi. Eğitim faaliyetlerinin ardından en az 10 öğrencide güneş çarpması belirtileri görüldü.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SENE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 asker, 25 Temmuz 2025 günü fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma ve Adli Tıp raporundan edinilen bilfilere göre askerlerin, "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu" şehit düştüğü ortaya çıktı.