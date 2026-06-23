Askeri mühimmat yüklü TIR Bolu Dağı'nda devrildi

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Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne doğru seyir halinde olan M.F.U. yönetimindeki 34 JAH 90 plakalı askeri mühimmat yüklü TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve yola devrildi.

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerine hızla sağlık, jandarma ve Karayolları ekiplerini sevk etti. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan TIR şoförü M.F.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Askeri mühimmat taşıyan aracın devrilmesi nedeniyle D-100 kara yolunun Düzce yönü kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin bölgede gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından, yola devrilen TIR olay yerine getirilen bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü. (DHA)