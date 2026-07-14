Askeri ambulans ve iki otomobil çarpıştı: Biri asker iki yaralı
Burdur'da hasta sevki için görevlendirilen askeri ambulans ile iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri asker olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda dün saat 17.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Hasta sevkiyatı için görevlendirilen askeri ambulans ile İ.K. (50) idaresindeki 64 EC 212 plakalı otomobil ve A.H.T. (39) yönetimindeki 15 HY 987 plakalı otomobil çarpıştı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak müdahalede bulundu.
BİR ASKER VE BİR SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü A.H.T. ile askeri ambulansta bulunan bir asker yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.