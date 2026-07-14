Halk TV Türkiye Askeri ambulans ve iki otomobil çarpıştı: Biri asker iki yaralı

Askeri ambulans ve iki otomobil çarpıştı: Biri asker iki yaralı Burdur'da hasta sevki için görevlendirilen askeri ambulans ile iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri asker olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.