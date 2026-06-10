Aşırı sıcakları beklerken bir de bu çıktı! Dikkat geliyor

Yaz sıcakları uzmanların Süper El Nino uyarıları eşliğinde başlarken, bu ve önümüzdeki yıl için kavurucu sıcak hava dalgalarının etkili olacağı açıklandı. Aşırı sıcakların yaşanacağı günler beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen'den ani ve şiddetli meteorolojik afetlere uyarı geldi.

AŞIRI SICAKLARI BEKLERKEN BİR DE BU ÇIKTI!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek, atmosferdeki bu ısınmanın hava kaynaklı doğal afetleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; meteorolojik parametrelerin bu sene daha sert doğa olaylarına zemin hazırlayacağına işaret eden Şen, "Bu sene hava şartları, daha doğrusu meteorolojik parametrelerin meydana getirdiği doğal afetler biraz daha fazla yaşanacakmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Kamuoyunda "süper hücre" olarak adlandırılan hava olayının bilimsel arka planını aktaran Prof. Dr. Orhan Şen, bu yapının aslında olağanüstü güce ulaşmış bir kümülonimbus bulutu olduğunu belirtti.

Normal şartlarda bu bulutların gök gürültüsü, yıldırım ve ani sağanaklara yol açtığını dile getiren Şen, enerjisinin tepe noktaya çıkması durumunda "süper hücre" karakteri kazandığını söyledi.

Bu tehlikeli oluşumların geniş coğrafi bölgeleri etkisi altına alan geleneksel yağış dalgalarından tamamen farklı kulvarda olduğunu vurgulayan Şen, "Bu bir sistem yağışı değil. Orta Anadolu'yu, Marmara'yı ya da Ege'yi kapsayan büyük bir meteorolojik sistem değil. Bireysel bir sistem. O bölgedeki topografik şartlardan ve yer seviyesindeki sıcaklıktan meydana geliyor" dedi.

DİKKAT GELİYOR!

Süper hücrelerin takvim olarak özellikle ilkbahar ile yaz mevsiminin ilk evrelerinde pusuya yattığını hatırlatan Prof. Dr. Orhan Şen, yakın dönemde Niğde'de meydana gelen yıkıcı tabloyu örnek gösterdi.

Bu bulutların öngörülemez yapısına dikkat çeken Şen, "Etrafta hiçbir şey yokken tek bir bulut geliyor ve birdenbire bütün yağışını, doluyla birlikte bırakıyor" diyerek, Niğde'deki söz konusu lokal afette bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini, dört kişinin ise yaralandığını anımsattı.

Bu dikey fırtına bulutlarının can damarını nem ve yüksek sıcaklık oluşturuyor. Yer seviyesindeki termometrelerin yükselmesinin süper hücre ihtimalini doğrudan kamçıladığını ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, dikeyde yaklaşık 10 kilometre kalınlığa erişebilen bu devasa bulut kütlelerinin, deniz üzerinden taşınan nemli hava akımlarıyla birleştiğinde adeta birer patlayıcıya dönüştüğünü belirtti.

Şen, nem ve ısının tavan yaptığı sahalarda, çok şiddetli ve lokal sağanakların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

EN YÜKSEK RİSK İÇ EGE, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE

Önümüzdeki aylarda sıcaklık grafiğinin çok daha yüksek seyredeceğinin altını çizen Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre tehdidinin özellikle İç Ege, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşacağını öngördü.

Bu tip lokal bulutların tam olarak hangi koordinatta ve hangi dakikada patlama yapacağını önceden kestirmenin mevcut teknolojilerle oldukça güç olduğunu saklamayan Şen, vatandaşların can ve mal güvenliği için konvektif yağış uyarılarını çok sıkı takip etmesi gerektiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanların anlık açıklamalarına kulak verilmesi çağrısında bulunan Şen, sağanak ihbarlarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.