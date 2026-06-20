Asgari Ücret İnisiyatifi’nden ara zam çağrısı: En az 71 bin TL

Asgari Ücret İnisiyatifi, İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlediği eylemde asgari ücret, emekli aylıkları ve çalışan ücretlerine ara zam yapılması çağrısında bulundu.

Bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına çeşitli siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi. Eylemde katılımcılar, ekonomik koşulların ağırlaştığını belirterek ücretlerin güncellenmesini talep etti.

“GEÇİM SIKINTISI BÜYÜYOR”

Basın açıklamasında, işçi, emekçi ve emeklilerin artan yaşam maliyetleri karşısında zorlandığı belirtilerek, vatandaşların kira, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği ifade edildi.

Eylemde yapılan açıklamada, "Bu ülkede işçiler, emekçiler ve emekliler kiralarını ödeyemiyor, sofralarına ekmek koyamıyor, çarşıdan pazardan poşetleri boş dönüyor. Her nerede, kime temas etsek konu ekonomiye geldiğinde boğazı düğüm düğüm oluyor. Peki, 'Verin yetkiyi' diyenler nerede? Şunu çok iyi biliyoruz: Onların hiçbir zaman işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin geçim derdi diye bir dertleri olmadı. Bu iktidarın tek bir derdi var; o da uğruna her şeyi mübah gördükleri iktidarlarını butlanlarla, kayyumlarla ve antidemokratik uygulamalarla sürdürmek" denildi.

"MADEM MİLLİ GELİR YÜKSELDİ, TÜM ÜCRETLERE ZAM YAPILMALI"

Açıklamada "Madem ki millî gelir yükseldi, madem ki alım gücü yükseldi; o halde asgari ücrete ve tüm ücretlere zam yapılmalıdır! Bakın, öyle pinpon topu hesabıyla değil; sarayın arka bahçesinde hazırlanan TÜİK sepetine göre değil" ifadesine yer verilip, zamlar yapılırken 'mevcut kişi başına düşen milli gelir'in, 'mevcut enflasyon koşulları'nın ve halkın ihtiyaçlarının baz alınması istendi.