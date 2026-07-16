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Halk TV Türkiye Asansör bir anda ringe döndü! Komşuların tekme tokat kavgası kamerada

Asansör bir anda ringe döndü! Komşuların tekme tokat kavgası kamerada

Aynı sitede oturan iki komşu arasında apartman yönetimiyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle asansördeki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Olay, aynı sitede yaşayan iki komşu arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman yönetimine ilişkin yaşanan anlaşmazlık nedeniyle asansörde karşılaşan komşular arasında tartışma çıktı.

Sözlü atışmayla başlayan gerginlik, tarafların birbirlerine sert tepki göstermesi üzerine kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

Asansör bir anda ringe döndü! Komşuların tekme tokat kavgası kamerada - Resim : 1

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ASANSÖR BİR ANDA RİNGE DÖNDÜ!

Sözlü tartışmanın ardından kavga fiziki müdahaleye dönüştü. Asansörün dar alanında gerçekleşen arbedede komşular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; tarafların birbirlerini ittiği, yumrukladığı, tekmeler savurduğu ve kavganın asansör içinde uzun süre şiddetlenerek devam ettiği anlar yer aldı.

Asansör bir anda ringe döndü! Komşuların tekme tokat kavgası kamerada - Resim : 3

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılması, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kavganın ardından tarafların ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini delil olarak incelemeye aldı. Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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