Artvin'de sağanak! Dere taştı köprü hasar gördü: 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Borçka ilçesindeki Aralık Köyü Deresi taştı. Taşkında zarar gören Borçka-Muratlı kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Aralık Köyü Deresi taştı, taşkında bir kısmı hasar gören Borçka-Muratlı kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan bir turist kafilesi ise hasar gören köprüden yaya olarak karşıya geçti.

DERE TAŞTI, KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ: 8 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Artvn'in Borçka İlçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Aralık Köyü Deresi taştı.

Taşkında dere üzerinde bulunan bir köprü sulara kapılıp yıkılırken, Borçka-Muratlı kara yolunun bir kısmının hasar görmesi sonucu 8 köy ulaşıma kapandı.

TURİST KAFİLESİ MAHSUR KALDI

Afet anında bölgede bulunan bir turist kafilesi mahsur kaldı.

Kafile, selden hasar gören bir köprüyü yaya olarak kullanarak bölgeden uzaklaşırken, ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. (DHA)

