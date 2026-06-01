Artvin'de rekor 'horoz dövüşü' cezası: 508 bin 248 TL kesildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Mayıs tarihinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis amacıyla horoz dövüşü organize edildiği öğrenildi.

Ekiplerin tespit edilen adrese yaptığı baskında 42 horoz, 18 demir kafes, 31 taşıma kafesi, 1 dövüş ringi, 1 horoz tartı aparatı, 2 yivsiz av tüfeği, 1 bahis defteri ve bahisten elde edildiği değerlendirilen 39 bin 70 TL'ye el konuldu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Operasyon sırasında ele geçirilen 42 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında, alanda bahis oynadığı ve horoz dövüştürdüğü tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin 248 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, her türlü yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. (DHA)