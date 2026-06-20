Artvin'de dereye düşüp kaybolan baba oğul karış karış aranıyor: 90 kişilik ekip kuruldu

Artvin'de kamyonetleriyle Şavşat Deresi'ne düşerek kaybolduğu değerlendirilen baba ve oğulu arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 90 kişilik ekip katılırken, dere yatağı botlar, sonar cihazları ve dalgıçlarla yapılan tarama devam ediyor.

ARTVİN'DE DEREYE DÜŞÜP KAYBOLAN BABA OĞUL KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette bulundukları belirlenen Selahattin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Olay, 14 Haziran sabahı Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den Ardahan'a arı sevki yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen baba ve oğuldan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Yapılan araştırmada, Mecit Kaya'nın kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne uçtuğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kamyonet dere yatağından çıkarıldı. Ancak araçta yapılan incelemelerde Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine dere akıntısına kapılarak sürüklenmiş olabilecekleri değerlendirilerek geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

90 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yanı sıra Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllüler katılıyor.

Yaklaşık 90 personelin görev aldığı bölgede 3 bot ve 2 sonar tarama cihazı kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi de belirlenen noktalarda dalış yaparak arama faaliyetlerine destek veriyor.

ARAMA SIRASINDA YAVRU BİR KEÇİ KURTARILDI

Öte yandan ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada yamaçtan dereye düşen bir keçiyi fark etti. Akıntıda sürüklenmeye çalışan keçi, botla müdahale eden ekipler tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan keçi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'yı bulmak için başlatılan arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.