Artan sıcaklar sonrası 3 ilde kritik karar

Artan hava sıcakları nedeniyle valiliklerden yasak kararları peş peşe geldi. Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Aksaray Valiliği oluru doğrultusunda, 15 Ekim'e kadar kent içerisindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Ormanlık alanların çevresinden ve içerisinden geçen yollarda da ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaklanmıştır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği bulunmayan tüm mahallelerde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği sonucu oluşan dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Alınan bu karar, orman varlığımızın korunması, yangın riskinin en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve doğal yaşamın muhafaza edilmesi amacıyla uygulanacaktır."

Açıklamada, karara hassasiyetle uyulmasının önem taşıdığı, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

KARS'TA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER 31 EKİM'E KADAR YASAKLANDI



Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz başkanlığında "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nın yapıldığı bildirildi.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı toplantıda, şu kararlar alındı:

"Kars'ta bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara 1 Temmuz'dan 31 Ekim'e kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması, Kars ili ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar girişlerin yasaklanması, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Kars Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Aras EDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda kurumların araç ve ekipmanlarının da kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesine karar verildi.

AMASYA'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER 31 EKİM'E KADAR YASAKLANDI



Amasya Valiliği, yangın riski gerekçesiyle ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, mesire alanları dışında ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, kamp ve piknik yapmanın, mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır. İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim'e kadar ateşli piknik yapılmasına, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi. (AA)