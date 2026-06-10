Arşiv unutmaz! Bugün arınma diyen Kılıçdaroğlu 19 Mart’ta İmamoğlu’nu yere göğe koyamamış



'Arınacağız' çıkışları ile CHP'nin başına tartışmalı bir mahkeme kararı ile geri getirilen Kılıçdaroğlu, göreve gelmesinin ardından Özgür Özel yönetimi ve İmamoğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Her gün yeni krizlerin öbeğinde olan Kılıçdaroğlu'nun daha 1 sene kadar önceki Ekrem İmamoğlu sözleri arşivden çıkarıldı.

ARŞİV UNUTMAZ

İmamoğlu'nun tutuklanma süreci esnasında eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu o dönem iktidarı ve Erdoğan'ı hedef almış, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli bir aktörü olduğunu ve kendisine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söylemişti..



Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci içerisinde eşi Dilek İmamoğlu'na yaptığı ziyarette kullandığı ifadeler aynen şu şekilde oldu:

"Tabii CHP, yüzyıllık, yani CHP zaten bir mücadele partisidir. Geçmişte de genel başkanlarımız hapse atıldı, tutuklamalar oldu, mal varlıklarına el kondu. Bunların hepsini yaşadı CHP. Dolayısıyla hani, her dönem böyle baskıların arttığı dönemlerde, partimizin önemli aktörleri ya gözaltına alınır, ya tutuklanır, ya hapse atılır, mal varlıklarına el konulur.

"BİR KİŞİNİN HER ŞEYE HAKİM OLDUĞU SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Bunları yaşadık biz, yaşıyoruz gene. Ve dolayısıyla şimdi de bildiğimiz tek adam dönemi, bir kişinin gelip her şeye hakim olduğu, yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi kontrol ettiği bir süreci yaşıyoruz.

"BİZİM GÖREVİMİZ MÜCADELE ETMEKTİR"

Bu süreç içinde tabii herkes şöyle veya böyle bir şekilde mağdur edilecektir. Bizim görevimiz de mücadele etmektir. Yani haksızlıklara karşı, adaletsizliklere karşı mücadele etmektir yani. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, sade partililerimiz, adalet konusunda duyarlı olan ama partili olmayan vatandaşlarımız, bunların hepsi bir şekliyle tepkilerini yeri zamanı gelince ortaya koyacaktır yani.

"EKREM BEY'E SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR"

O açıdan hani, Ekrem Bey'e sahip çıkmak, Ekrem Bey'in ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bunu bir araya getirmek zorundayız yani. Bu bizim bir anlamda namus borcumuzdur, ben öyle bakıyorum.

"DİKTATÖRLERİN OLDUĞU ORTAMDA BUNLARI YAŞIYORUZ"

Ama işte diktatörlerin olduğu, baskıların olduğu, eşitsizliklerin olduğu bir ortamda maalesef bunları yaşıyoruz, maalesef yani. Bizde Bülent Ecevit hapse atıldı. Atılmayan neredeyse kalmadı yani. Genel başkanlar tutuklandı, gözaltına alındı vesaire falan, bunlar oluyor, mal varlıklarımıza el kondu ama mücadeleden geri durmadık, durmadık yani. "