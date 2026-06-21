"Arpaguş'u İstanbul'a gönderip başkanlığa hakim olmaya çalışıyorlar" Diyanet içinde 'ekip' iddiası!

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un, görev süresinin önemli bölümünü İstanbul’da geçirdiği ve İstanbul Müftülük Külliyesi yerleşkesindeki Botanik Bahçesi içinde kendisi için deniz manzaralı bir ofis oluşturulduğu iddia edildi.

"ARPAGUŞ'U İSTANBUL'A GÖNDERİP BAŞKANLIĞA HAKİM OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

BirGün'den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 18 Eylül 2025’te Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilen Safi Arpaguş’un, göreve başlamasının ardından hafta sonlarının tamamına yakınını İstanbul’da geçirdiği iddia edildi. Diyanet kaynaklarına göre Arpaguş'un kurduğu ekip kendisini İstanbul'a gönderip başkanlığa hakim olmaya çalışıyor.

"Başkan kurumu yönetmek ve başarılı olmak istiyorsa kulaklarını ve gözlerini artık açmalı. Kurduğu ekip kendisine en büyük zararı veriyor. Kendisini İstanbul'a gönderip başkanlığa hâkim olmaya çalışıyorlar. İstanbul'da ofisi en çok kim istedi sadece bunu düşünse her şeyi anlayacak. Müftülük personeli de bir Diyanet İşleri Başkanı’nın sürekli müftülüğe gelmesini yanlış buluyor."

BOTANİK BAHÇESİ’NDE BAŞKANLIK OFİSİ

İddialara göre Arpaguş, İstanbul Müftülük Külliyesi yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesi içindeki bir binayı başkanlık ofisine dönüştürdü. Diyanet kaynakları, ofiste makam kabul odası, toplantı salonu, özel kalem birimi ve çeşitli personel odalarının bulunduğunu ileri sürdü.

Deniz manzaralı olduğu belirtilen ofiste sürekli görev yapan personelin bulunduğu, bazı resmi görüşme ve randevuların da burada gerçekleştirildiği öne sürüldü.

MASRAFLAR TDV'DEN

Kurum kaynakları, ofisin giderlerinin Türkiye Diyanet Vakfı kaynaklarından karşılandığının konuşulduğunu iddia ederken, İstanbul’da Diyanet’e ait çok sayıda bina ve müftülük hizmet alanı bulunmasına rağmen ayrıca bağımsız bir ofis oluşturulmasının gerekliliğini sorguladı.

"Ofisin masraflarının hac ya da Diyanet Vakfı üzerinden karşılandığı konuşuluyor. Bu çok vahim bir durum. Umarım masraflar bu paralardan harcanmamıştır."