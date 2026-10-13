Arnavutköy'de yürekler ağza geldi: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartmanın en üst katından yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çabası sonucu yangın söndürülürken, mahsur kalanlar kurtarıldı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak’ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın itfaiye itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı.

Binanın çatısında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)