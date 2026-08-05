Arkadaşını tabancayla katletmişti: Aydın'daki yazlıkta yakalandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir villada çıkan tartışmanın ardından arkadaşı Mustafa Eriş'i (61) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan zanlı G.U.'yu (38) yakalamak için çalışma başlattı.

AKSARAY'DA CİNAYET

Yapılan teknik takibin ardından zanlının, Aydın'da bir yazlıkta saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

ZANLI AYDIN'DA YAKALANDI

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 26 Temmuz'da Çiftlik Mahallesi'ndeki bir villada meydana gelmişti. 6 kişilik grubun yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada G.U., silahla Mustafa Eriş'i yaralamış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Eriş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.