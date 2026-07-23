Ardahan'ın yeni valisi de sporcu çıktı! Şehirde motosiklet turu yapıyor, bir de atları seviyormuş

Ardahan'da kentin tanıtımı için pedallayan eski Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine bugün yeni vali göreve başladı.

Çiçekli'nin koltuğuna Gaziantep'e bağlı Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı oturdu.

Eski vali Çiçekli, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından bisikletli kıyafetleri nedeniyle hedef gösterildikten kısa süre sonra Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.

MOTOSİKLETLE ŞEHRİ KEŞFEDİYORLAR

Yerine atanan Ömer Hilmi Yamlı, kente gelerek görevine resmen başladı. Yamlı, Ardahan'a Gaziantep'ten geldi. Şehitkamil ilçesinde kaymakamlık görevi yürüten Yamlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan motosiklete ilgili olduğu görünüyor.

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker'le, Namlı'nın motosiklet sürdükleri video valilik hesabından paylaşılırken, Namlı da bunu yeniden paylaştı.

Videoda, Vali Yardımcısı Eker, Kaymakam Namlı'ya dönem dönem motosiklet turu yaparak yeni yerler keşfettiklerini anlatıyor.

Diğer yandan Vali Namlı'nın geçen yıllarda sosyal medya hesabından ata bindiğine ilişkin paylaşım da yapmış görünüyor.

TEPKİ ÇEKEN GÖREVDEN ALMA

Diğer taraftan, bizzat katıldığı kano ve bisiklet spor etkinlikleriyle kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayan bir önceki Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin, sırf bisiklet sürerken giydiği spor kıyafeti gerekçesiyle görevden alınmasının tartışmaları devam ediyor.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, söz konusu bisiklet giysisi üzerinden Çiçekli'yi "TikTokçu Vali" olarak hedef göstermiş görevden alınmasını istemişti.

Çiçekli'nin görevden alınması ile CHP'li Alp kamuoyunda sert eleştirilerin ve tepkilerin odağına yerleşmişti.