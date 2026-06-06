Ardahan'da bıçaklı sopalı kavgaya tutuştular: 1 ölü 3 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, durumu ağır olan 55 yaşındaki Ö.Y. hayatını kaybetti. (AA)