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Halk TV Türkiye Ardahan'da bıçaklı sopalı kavgaya tutuştular: 1 ölü 3 yaralı

Ardahan'da bıçaklı sopalı kavgaya tutuştular: 1 ölü 3 yaralı

Ardahan'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

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Ardahan'da bıçaklı sopalı kavgaya tutuştular: 1 ölü 3 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, durumu ağır olan 55 yaşındaki Ö.Y. hayatını kaybetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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