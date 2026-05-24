Arbede sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Silahlı insanlar gelmeye başladı

CHP Genel Merkezi'nde müzakere planlanırken, parti binası sabahın erken saatlerinde silahlı ve bıçaklı grupların kuşatmasına sahne oldu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ile kurultay takvimini görüşmek üzere saat 14.00'te bir araya gelmek için uzlaştıklarını açıklayan Özgür Özel, bu anlaşmaya rağmen saat 07.00 itibarıyla genel merkez kapısına "badigart" olarak tanımladığı, CHP'li olmayan kişilerin yığıldığını duyurdu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine 'Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.'

Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı. Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkez'imizin önüne bir takım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

CHP GENEL MERKEZİ'NDE NELER OLUYOR

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kalabalık bir grup ile genel merkezde nöbet tutan Özgür Özel yönetimi karşı karşıya geldi. Özel yönetiminin binayı boşaltmama kararı almasının ardından genel merkezin dış kapıları kilitlendi, Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri demir parmaklıklardan tırmanarak binaya girdi. Bölgeye sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri genel merkezin önündeki sokağı trafiğe kapattı. Bina dışına "Kayyuma darbeye geçit yok" pankartı asılırken, içeriden "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganları yükseldi. Bina çevresinde polis ablukasının artması üzerine Kılıçdaroğlu destekçileri geri çekilme kararı aldı.

Tansiyonun düşmemesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına rağmen genel merkezin teslim edilmediğini ve milletvekillerinin dahi içeri alınmadığını belirterek önce Ankara Valiliği'ne, ardından da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahliye başvurusunda bulundu. Sürece tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin" sözleriyle yaşanan tabloyu eleştirdi.