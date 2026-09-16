Aranan suç örgütü lideri Pülümür Vadisi’nde yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, "yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele" ismini verdiği ve “Sokaklar Güvende” olarak anılan operasyonu düzenlendi.

Silahlı tehdit ve kasten yaralama suçları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlk operasyonda yakalanamayan C.S.’nin kırsal bölgeye kaçtığı değerlendirildi.

PÖH VE JÖH TİMLERİ VADİDE ARAMA YAPTI

C.S.’nin Pülümür Vadisi’ndeki ormanlık ve sarp araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Çalışmalara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri katıldı. Karadan yürütülen aramalara İHA’larla havadan destek verilirken, ekipler C.S.’nin kaçabileceği güzergahları kontrol altına aldı.

TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ

Gece saatlerinde de sürdürülen operasyonda termal kamera sistemlerinden yararlanıldı. Ormanlık alanda yapılan taramada ısı tespit edilmesi üzerine ekipler belirlenen noktaya yöneldi.

Aramalarını yoğunlaştıran özel harekat timleri, C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G.’yi kırsal alanda tespit etti. İki şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

AKARSUDAN GEÇİRİLEREK GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARILDI

Bölgenin coğrafi zorlukları nedeniyle bazı güçlüklerin yaşandığını açıklayan birimler C.S.'yi özel harekat ekiplerinin güvenlik önlemleri altında vadiden çıkardı. Ekipler, C.S.’yi akarsuyun içerisinden yürüyerek karşı kıyıya geçirdi ve ardından güvenli bölgeye ulaştırarak gözaltına aldı.

C.S.’nin kırsal bölgede saklanmasına yardım ettiği iddia edilen T.G. de gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 29 gün hapis cezası bulunan C.S., cezaevine gönderildi.

T.G.’nin ise adli işlemleri ise sürüyor.

(DHA)