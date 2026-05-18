Araçları kundaklandı restoranı tarandı: İş insanına yönelik saldırılarda hedef bu kez 74 yaşındaki kadın

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 2 Mayıs Cumartesi günü silahlı bir saldırı meydana geldi. İş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin (47) annesi Melahat K.'nin (74) henüz 10 gün önce taşındığı eve sokaktan ateş açıldı. Olayın ardından ortaya çıkan görüntüler, saldırganların eylem sırasında cep telefonuyla kendilerini kayda aldığını gösteriyor.

Video kaydında, sokakta yürüyen şüphelilerin eve doğru ateş ettiği ve bu sırada pencere önünde bekleyen bir kişinin kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.

BİR MERMİ CAMA İSABET ETTİ

İhbarı alan polis ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı olay yeri incelemesinde, evin camına bir adet merminin isabet ettiği tespit edildi. Sokakta ve çevre bölgelerde yapılan detaylı aramalarda ise dört adet boş kovan ile beş adet ateşlenmemiş mermi bulundu.

DÖRT ŞÜPHELİDEN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Saldırının hemen ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Ekipler, saldırıya karıştığını belirledikleri dört şüpheliyi aynı gün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet mermi ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NİSAN AYINDAN BERİ SÜREN SALDIRI ZİNCİRİ

Kağıthane'deki bu olay, iş insanı Selçuk K.'yi hedef alan ve bir aydır engellenemeyen saldırılar zincirinin son halkasını oluşturuyor. Selçuk K.'nin sahibi olduğu araç kiralama firmasının Beşiktaş'taki lüks otomobilleri 7 Nisan'da kundaklandı. Çıkan yangın sonucunda filoda yaklaşık 100 milyon liralık maddi hasar oluştu.

Bu kundaklama eyleminin ardından iş insanının Levent'te bulunan villası kurşunlandı.

Saldırılar devam etti; 24 Nisan tarihinde ise gece saatlerinde Selçuk K.'nin Beşiktaş Bebek'te bulunan restoranına yönelik bir başka silahlı saldırı daha düzenlendiği kayıtlara geçti. (DHA)