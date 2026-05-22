Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Araçlar sürüklendi binaları su bastı: Hatay'da sel faciası sürüyor

Araçlar sürüklendi binaları su bastı: Hatay'da sel faciası sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yağış sebebiyle yolda araçlar sürüklenirken ev ve iş yerlerini de su bastı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Araçlar sürüklendi binaları su bastı: Hatay'da sel faciası sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçede su birikintileri oluştu, yamaçlardan çamur sürüklendi. Birçok araç yollarda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı.

OTOYOLDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Su birikintileri ve çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkiinde trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, HAYVAN PAZARINI SU BASTI

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Yeşil Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarını da su bastı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sel Sağanak Yağış Hatay
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro