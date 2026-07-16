Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: KDV teklifi TBMM'de

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, motorlu taşıt servis ücretlerindeki KDV oranını Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Türkiye'de bireysel ulaşım araçlarının toplu taşımanın yetersiz olduğu bölgelerde sağlık, eğitim ve iş hayatına erişim için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

İktidarın ekonomi politikaları sonucunda akaryakıt, sigorta, vergi ve yedek parça fiyatlarındaki artışın vatandaşı çıkmaza soktuğunu ifade eden Gürer, şöyle konuştu:

“Bugün araç sahibi olmak kadar, o aracı kullanabilmek ve bakımını yaptırabilmek de ciddi bir ekonomik yük haline geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, sigorta giderleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yedek parça fiyatları ve servis ücretleri vatandaşın omuzlarındaki yükü her geçen gün daha da artırıyor. Geliri enflasyon karşısında eriyen vatandaş, zorunlu bakım ve onarımlarını dahi ertelemek zorunda kalıyor. Oysa zamanında yapılmayan küçük bir bakım, ilerleyen dönemde çok daha büyük ve maliyetli arızalara neden oluyor. Sonuçta vatandaş daha fazla para harcamak zorunda kalıyor.”

BAKIM EKSİKLİĞİ EKONOMİYE DE ZARAR VERİYOR

Gürer, zamanında yapılmayan küçük bakımların ileride çok daha büyük ve pahalı arızalara sebebiyet verdiğine dikkat çekti. Bu durumun hem aile bütçelerini hem de milli serveti olumsuz etkilediğini belirterek, “Düzenli bakımı yapılmayan araçlar daha fazla yakıt tüketiyor. Bu durum hem vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına neden oluyor hem de enerji ithalatına bağımlı ülkemizde akaryakıt tüketimini artırarak cari açığı olumsuz etkiliyor. Araç bakımının kolaylaştırılması yalnızca bireysel bütçelere değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"KDV’NİN KALDIRILMASINI ÖNERİYORUZ"

Gürer’in sunduğu kanun teklifiyle, motorlu taşıtların bakım, onarım, tamir ve teşhis hizmetleri ile bu işlemlerde kullanılan yedek parça, madeni yağ, akü ve sarf malzemelerinden alınan KDV’nin tamamen kaldırılması öneriliyor.

TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin ayrıntılarını paylaşan Gürer, “Kanun teklifimizle motorlu taşıtların bakım, onarım, tamir ve teşhis hizmetleriyle bu işlemlerde kullanılan yedek parça, madeni yağ, akü ve diğer sarf malzemelerinden alınan KDV’nin kaldırılmasını öneriyoruz. Düzenlemede tam istisna modeli öngördük. Böylece servis işletmeleri kullandıkları ürünler nedeniyle ödedikleri ancak indirim konusu yapamadıkları KDV'yi iade alabilecek. Bu sayede vergi yükü işletmeler üzerinde maliyet baskısı oluşturmayacak ve ortaya çıkacak maliyet avantajı doğrudan vatandaşın ödeyeceği servis ücretlerine yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

"AMACIMIZ VATANDAŞIN ARAÇ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİNİ DÜŞÜRMEK"

Gürer, teklifin yasalaşması halinde hem vatandaşın hem de ülke ekonomisinin kazanacağını belirterek, “Amacımız vatandaşın araç bakım ve onarım giderlerini düşürmek, düzenli araç bakımını teşvik etmek ve ekonomik yükü hafifletmektir. Araç bakımının erişilebilir hale gelmesi hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de daha güvenli ve verimli araç kullanımını teşvik ederek ülke ekonomisine olumlu yansıyacaktır” görüşünü dile getirdi. (ANKA)