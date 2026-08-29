Aracı bırakıp çevirmeden kaçtı 240 bin tl ceza yazıldı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında 23 yaşındaki Muhammet Berat Zeyrek, aracını durdurarak kaçmaya başladı.

POLİS KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için kovalamaca başlattı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Zeyrek, asker olduğunu ve korktuğu için kaçtığını söyledi. Ancak yapılan sorgulamada, Zeyrek'in daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

TOPLAM 240 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Zeyrek'e, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine de aracını sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira idari para cezası kesildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, sürücü ve araç sahibi hakkında yasal işlemlerin tamamlandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

(AA)