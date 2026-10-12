Araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Oktay'ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent'ten kent merkezi yönüne ilerlediği sırada virajda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak durabildi.

ARACIN UÇURUMA YUVARLANDIĞINI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, uçuruma düşen araçta bulunan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, araçtaki kişilere ulaşabilmek için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Cemal Oktay ile araçtaki Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolculardan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ise yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları noktadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA