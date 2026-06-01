Araç ters dönüp menfeze düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 66 yaşındaki sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç menfeze düştü. Daha sonra otomobilin sürücüsü Erdoğan Uzun, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Malkara ilçesinde, 66 yaşındaki Erdoğan Uzun otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda menfeze düşerek hayatını kaybetti.

Sabah saatleri içerisinde meydana gelen kaza, Malkara'nın Alaybey Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Sürücü Erdoğan Uzun'un idaresindeki otomobil, Uzun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda menfeze düştü.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP TERS DÖNDÜ

Araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten menfeze düşerek ardından da ters döndü.

Daha sonra kazayı fark edip görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolün ardından, sürücü Erdoğan Uzun'un öldüğü öğrenildi. Uzun'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

