Araç sahipleri dikkat! 1 Temmuz'da yeni eksper sistemi başlıyor: 40 bin TL sınırı geldi

Türkiye genelindeki tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni sigorta eksper sistemi 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Trafik kazaları sonrası hasar tespiti ve değer kaybı süreçlerini tamamen dijitalleştiren yeni düzenlemeyle birlikte 40 bin TL sınırı getirildi. Ayrıca aracı ve komisyoncu dönemi de tamamen sona eriyor. İşte kaza sonrası süreçleri baştan aşağı değiştirecek yeni sistemin tüm detayları...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda, araç hasar ve değer kaybı süreçlerinde uygulanacak yeni sistemin takvimi netleşti.

Kaza sonrasında yaşanan uyuşmazlıkları, şeffaflık sorunlarını ve dolandırıcılık vakalarını engellemek amacıyla oluşturulan dijital sistem, araç sahiplerinin doğrudan muhatap olacağı bir yapı sunuyor. Hasar ödemelerinin tek bir merkezden ve daha standart bir şekilde yapılması planlanıyor.

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Yeni uygulamanın test aşaması, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Ordu ve Bursa illerinde pilot olarak başlatıldı. Bu iki ilde elde edilecek veriler ve sistem denemelerinin ardından, söz konusu uygulama 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 81 ilde zorunlu ve kalıcı hale gelecek.

KAZA SONRASI HASAR SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

1 Temmuz itibarıyla kaza yapan bir araç sahibinin izleyeceği yol tamamen dijitalleşiyor. Süreç şu şekilde ilerleyecek:

- Araç sahibi kazalı aracını yetkili servise, anlaşmalı bir servise veya özel bir kaportacıya götürecek.

- Servis noktasında hasar bilgileri doğrudan dijital sisteme girilecek.

- Sisteme giriş yapıldıktan sonra uzman eksper ataması otomatik olarak gerçekleştirilecek.

- Tüm ödemeler üçüncü şahıslar aradan çıkarılarak doğrudan araç sahibinin hesabına yapılacak.

EKSPER SEÇİMİNDE VATANDAŞ DA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Eski sistemden farklı olarak yeni dönemde sadece sigorta şirketleri değil, araç sahipleri de eksper atama talebinde bulunabilecek. Atamalar, manuel müdahale olmadan "Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST)" isimli altyapı üzerinden tamamen otomatik olarak yapılacak.

KRİTİK DETAY: 40 BİN TL HASAR SINIRI GETİRİLDİ

Yeni sistemin en çok dikkat çeken maddesi ise hasar tutarına göre getirilen eksper zorunluluğu oldu. Sistemdeki kurallar şu şekilde belirlendi:

- 2026 yılı için zorunlu trafik sigortası maddi teminat limiti 400 bin TL olarak belirlendi.

- Mevzuata göre, bu teminatın 10'da 1'ini aşan hasarlarda eksper ataması zorunlu tutuluyor.

- Bu formülle birlikte, 40 bin TL'nin üzerindeki tüm hasar dosyalarında eksper atanması mecburi olacak.

- 40 bin TL'nin altında kalan daha küçük çaplı hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi kendi aralarında doğrudan anlaşma yoluna gidebilecek.

- Ancak güncel yedek parça ve işçilik maliyetleri göz önüne alındığında, trafikte yaşanacak kazaların büyük bir çoğunluğunun 40 bin TL barajını aşarak zorunlu eksper kapsamına girmesi öngörülüyor.

ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURULARINDA TEK DOSYA DÖNEMİ

Mevcut durumda kaza sonrası hasar onarımı ayrı, araçtaki "değer kaybı" tazminat süreci ayrı yürütülüyordu. Yeni düzenlemeyle bu karmaşık yapı birleştiriliyor.

Atanan eksper, hasar tespiti yaptığı esnada aracın değer kaybını da doğrudan hesaplayacak. Değer kaybı tutarı ana hasar dosyasına eklenecek. Örneğin; kaza yapan bir araçta 100 bin TL'lik onarım bedeli ve 30 bin TL'lik değer kaybı oluştuysa, toplam tutar tek bir dosya üzerinden değerlendirilerek ödenecek.

ARACI, KOMİSYONCU VE VEKALET DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni sistemin en keskin kurallarından biri de başvuru sürecine getirilen kısıtlamalar oldu. Bugüne kadar araç sahipleri adına vekalet alarak işlem yapan, hasar ve değer kaybı süreçlerinden yüksek komisyonlar talep eden üçüncü kişilerin faaliyetleri durduruluyor.

Artık başvuruların bizzat araç sahibi tarafından, resmi sistem üzerinden yapılması zorunlu kılındı. Aracıların veya komisyoncuların vatandaş adına işlem yapmasına sistem izin vermeyecek.

VATANDAŞTAN HİÇBİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Yeni uygulamanın maliyet boyutu da netlik kazandı. İşlemlerini bizzat yürüten araç sahiplerinden eksper raporu hazırlanması, hasar tespiti yapılması veya sistem kullanımı için hiçbir ad altında hizmet bedeli, komisyon veya ek ücret alınmayacak.

EKSPER RAPORUNA İTİRAZ HAKKI VE ŞARTLARI NELER?

Sistem, hazırlanan hasar raporlarına karşı itiraz yolunu da açık tutuyor. Hem araç sahibi hem de sigorta şirketi, çıkan eksper raporuna itiraz etme hakkına sahip.

İtiraz süresi, raporun sisteme yüklenip taraflara sunulmasından itibaren 3 iş günü olarak belirlendi.

İtiraz edilmesi halinde EKSİST üzerinden dosyaya yeni bir eksper atanacak.

Ancak bu aşamada devreye girecek olan ikinci eksperin ücreti, itirazı yapan taraf (araç sahibi veya sigorta şirketi) tarafından karşılanacak.