Araç muayenesinde büyük tuzak! Bunu yapanın parası çöp oluyor

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Araç sahiplerinin telefonlarına gelen SMS'ler, e-postalar veya sosyal medya üzerinden iletilen "randevu ücreti" ya da "muayene ön ödemesi" gibi taleplerin hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Bu tür dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme yönlendirmelerine ve SMS mesajlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor.

Benzer bir yanıltıcı girişim veya şüpheli bir durumla karşılaşan kişilerin, vakit kaybetmeden durumu ilgili yetkili makamlara ve resmi yetkililere bildirmesi büyük önem taşıyor.