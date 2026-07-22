Araç muayenesinde büyük tuzak! Bunu yapanın parası çöp oluyor
Araç sahiplerini hedef alan yeni tuzak ortaya çıktı! Sahte siteler ve mesajlar üzerinden randevu ücreti adı altında para toplayanlara karşı acil uyarı yapıldı. Mağdur olmamak için bu detaylara dikkat edin!
Son dönemde araç sahiplerini hedef alan yetkisiz platformlar ve sahte internet siteleri üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetler hızla artış gösterdi. Araç muayene zamanı gelen sürücülerin, mağduriyet yaşamamaları için işlem yaptıkları dijital adresleri ve iletişim kanallarını tek tek kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle internet üzerinden arama yaparken karşılaşılan bazı bağlantıların resmi kanallara ait olamayabileceği vurgulanıyor.
Açıklanan bilgilere göre, araç muayene randevu işlemleri için sürücülerden ekstra bir hizmet bedeli veya randevu ücreti talep edilmiyor. Araç sahipleri randevu taleplerini hiçbir ek ücret ödemeden direkt olarak şu kanallardan oluşturabiliyor:
Resmi internet sitesi
Çağrı merkezi
Araç muayene istasyonlarında yer alan kiosklar
e-Devlet Kapısı
Araç sahiplerinin telefonlarına gelen SMS'ler, e-postalar veya sosyal medya üzerinden iletilen "randevu ücreti" ya da "muayene ön ödemesi" gibi taleplerin hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Bu tür dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme yönlendirmelerine ve SMS mesajlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor.
Benzer bir yanıltıcı girişim veya şüpheli bir durumla karşılaşan kişilerin, vakit kaybetmeden durumu ilgili yetkili makamlara ve resmi yetkililere bildirmesi büyük önem taşıyor.
Türkiye genelinde araç muayene hizmetleri devasa bir ağ üzerinden yürütülüyor. Ülke genelinde aktif olarak hizmet veren tesis sayıları şu şekilde:
219 adet sabit istasyon
7 adet motosiklet istasyonu
75 adet gezici istasyon
19 adet gezici traktör istasyonu
Resmi operasyonel ağ dâhilinde hizmet veren bu yapıların, araç muayene randevu süreciyle ilgili olarak üçüncü taraf bir platform, aracı kurum ya da farklı bir internet sitesiyle herhangi bir iş birliği veya anlaşması bulunmuyor. Randevu işlemlerinin yalnızca resmi erişim kanalları üzerinden yapılması gerektiği hatırlatılıyor.