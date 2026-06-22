Arabasını satmak isteyenler dikkat! İkinci elde süre uzatıldı

İkinci el otomotiv piyasasında bir süredir uygulanan ve sektörün dengelenmesini amaçlayan '6 ay 6 bin kilometre' ile 'ilan kısıtlaması' düzenlemelerinde yeni bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu kuralların geçerlilik süresi 6 ay daha uzatıldı. Bu karar doğrultusunda, ikinci el araç ticaretine yönelik kısıtlamalar belirlenen yeni tarihe kadar uygulanmaya devam edecek.

Peki, ikinci el otomobil satışındaki yeni kısıtlama dönemi ne zaman sona erecek? Düzenlemeye uymayanlara ne kadar ceza kesildi? İşte piyasayı yakından ilgilendiren kararın tüm ayrıntıları.

İKİNCİ EL ARAÇ KISITLAMALARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bilgilere göre, ikinci el otomotiv piyasasında tüketici mağduriyetlerini önlemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla yürürlükte olan düzenlemelerin süresi uzatıldı. Alınan yeni kararla birlikte, 6 ay 6 bin kilometre sınırı ve internet sitelerindeki ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Söz konusu kararın, otomotiv sektöründe adil ve rekabetçi bir yapının korunması, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

YETKİ BELGESİ OLMAYANLARA NOTER ENGELİ SÜRECEK

Düzenleme kapsamında sadece yetkili bayiler ve oto galeriler değil, bireysel satıcılar da yakından takip ediliyor. Bakanlık açıklamasında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmadan üç ve üzerinde ikinci el araç satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin mercek altında olduğu belirtildi.

Bu kurala aykırı şekilde yapılmak istenen satış işlemlerinin, noterlikler tarafından engellenmesine yeni dönemde de kesintisiz olarak devam edileceği aktarıldı.

KURALLARA UYMAYANLARA REKOR CEZALAR KESİLDİ

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bugüne kadar kurallara aykırı hareket edenlere yönelik uygulanan idari para cezalarının detayları şu şekildedir:

6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi: Bu kuralı ihlal eden otomobil yetkili bayilerine ve oto galeri işletmelerine toplamda 54 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı.

İlan kısıtlaması ihlalleri: İnternet ortamındaki ilan kısıtlamalarına uymayan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası kesildi.

DÜZENLEMENİN TEMEL AMAÇLARI NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı, bu kısıtlamaların uzatılmasının arkasındaki gerekçeleri şu başlıklarla özetledi:

Otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması,

Spekülatif fiyat oluşumlarının engellenmesi,

Stokçuluk faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi,

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması.

Yeni uzatma kararı ile birlikte, ikinci el otomobil alım satım işlemlerinde 1 Ocak 2027 tarihine kadar hem ticari işletmelerin hem de yılda 3'ten fazla araç satan bireysel kullanıcıların bu kurallara uyması yasal bir zorunluluk olarak uygulanmaya devam edecek.