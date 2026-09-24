Araba kullananlar dikkat! Egzozdan sızan gaz 2 can aldı

Olay, 23 Eylül günü sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gerçekleşti. Ankara Bulvarı'nda çalışır durumdaki 06 FU 7548 plakalı otomobilde hareketsiz bulunan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EGZOZDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÖNCEDEN TESPİT ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Renksiz ve kokusuz olması nedeniyle insan duyularıyla tespiti imkansız olan egzoz gazı sızıntısını önceden fark etmek mümkün. Araç içi taşınabilir CO dedektörleri, renk değiştiren indikatör kartlar ve periyodik egzoz bakımları sayesinde bu ölümcül tehlike can kaybı yaşanmadan engellenebiliyor. (DHA)