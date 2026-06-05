Ara seçim sandığına saatler kala MHP'den anket çıkışı: Şirketleri hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 7 Haziran Pazar günü bazı beldelerde yapılacak ara seçimler öncesinde kamuoyu araştırma şirketlerini eleştirdi. Yıldız, bu şirketlerin seçmen tercihlerini yönlendirmek amacıyla gerçeği yansıtmayan veriler ortaya koyduğunu ileri sürdü. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldız, şirketlerin manipülatif verilerle demokrasiyi etkilemeye çalıştığını savundu.

ALTI BELDE VE 362 MAHALLEDE SANDIK KURULUYOR

MHP'li Yıldız, hafta sonu nerelerde seçim yapılacağını da detaylandırdı. Açıklamasında; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da belde statüsü kapsamında belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin seçileceğini hatırlattı. Ayrıca yurdun çeşitli yerlerinde 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için oy kullanılacağı bilgisini paylaştı.

"ŞİRKETLER OPERASYON AYGITINA DÖNÜŞTÜ"

Açıklamasında anket firmalarına yönelik iddialarını sürdüren Yıldız, söz konusu şirketlerin kirli ilişkiler kurduğunu ve birer 'operasyon aygıtı' haline geldiğini iddia etti. Bu şirketlerin gerçeğinin ara seçimlerde görüleceğini belirten Yıldız'ın açıklamasının tamamı şu şekilde yer aldı:

"Belde olup olmadığı kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclisinde bulunuyor, Yurdun çeşitli yerlerinde 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçilir. Hayırlı uğurlu olsun. Yönlendirmek, bilgilendirmek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi sunan, manüplasyon yapan masa başında kirli ilişkilerle siyasi partilere oy oranlarının dağıtılması, bazı küresel anlaşma şirketlerinin demokrasilerde operasyon aygıtı haline dönüşmüştür. Bu gerçek ara seçimlerinden sonra bir kez daha görülecektir. Hayırlı Cumalar."