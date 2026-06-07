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Halk TV Türkiye Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde

Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde

Kağıthane'de binadan yayılan koku üzerine takibe başlayan asayiş polisi, eve düzenlediği operasyonda 60 metrekarelik uyuşturucu serası buldu. Operasyonda piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

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Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binadan yayılan yoğun koku üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda özel olarak izole edilmiş bir odada kurulan uyuşturucu serasını ortaya çıkardı.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan uyuşturucu madde ve üretimde kullanılan profesyonel düzenekler ele geçirildi.

Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde - Resim : 1

YOĞUN KOKU POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu yayıldığı bilgisi üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adres çevresinde izleme ve gözetleme yapan ekipler, saat 16.30’a kadar süren takiplere rağmen eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişiyi tespit edemedi.

Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde - Resim : 2

60 METREKARELİK ODA UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Çalışmaların ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. İçeri giren polisler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın dışarıdan tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi.

Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi.

Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde - Resim : 3

DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi. Evde kurulan profesyonel uyuşturucu üretimi düzeneğinde yapılan incelemelerde; 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesi ile çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmanlar bulundu.

Apartmanı saran koku uyuşturucu serasını ele verdi! Tam 30 milyon lira değerinde - Resim : 4

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Ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeler ve üretim ekipmanları, detaylı inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kağıthane Uyuşturucu Operasyon
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