Apartmandan kopan beton parçası facia getirdi: 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da bir apartmanın girişinde yaşanan korkunç olayda, 54 yaşındaki Fatma Kalkancı yaşamını yitirdi. Üst kattan kopan beton parçalarının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Kalkancı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Manisa Çıkmazı Sokak’taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalkancı, apartmanın girişinde oturduğu sırada binanın en üst katından kopan beton parçaları aşağı düştü. Parçalardan biri talihsiz kadının başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalkancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri hem apartmanda hem de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kalkancı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek helallik için evinin önüne getirildi.

Talihsiz kadının cenazesinin, öğle namazına müteakip Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sakarya’nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)