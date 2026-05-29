Apartmanda yılan paniği

Diyarbakır'da apartmanda panik yaratan yılan, site sakinlerinin soğukkanlı müdahalesiyle yakalandı. Hayvana zarar vermeden kontrol sağlayan vatandaşlar, yılanı yerleşim yerinden uzaklaştırıp yeniden doğaya bırakarak güvenli çözüm üretti.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan Tekya 4 Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin giriş katında aniden ortaya çıkan yılan, apartmanda bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginlik ve panik yaşanmasına yol açtı.

SİTE SAKİNLERİNDEN SOĞUKKANLI MÜDAHALE

Yaşanan kısa süreli paniğin ardından site sakinleri duruma doğrudan müdahale etme kararı aldı. Vatandaşlar, apartmanın girişindeki yılanı çevreye ve hayvana zarar vermeyecek şekilde, kontrollü bir yöntemle yakalamayı başardı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GÜVENLİ SEVK

Yılanı güvenli bir şekilde kontrol altına alan site sakinleri, hayvanı yerleşim alanının dışına çıkarma kararı aldı. Apartmandan uzaklaştırılan yılan, insanların yaşamadığı kırsal ve güvenli bir bölgeye götürülerek yeniden doğal ortamına bırakıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sakinlerin panik anındaki soğukkanlı yaklaşımı ve yılanın zarar görmeden yakalanarak doğaya salınma anları, çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. (DHA)

