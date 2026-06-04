Antalya'nın dünyaca ünlü plajında sigara yasağı

Antalya'da yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı'nda yeni bir düzenlemeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda plajda "Dumansız Sahil" uygulaması başlatıldı.

SİGARA KULLANIMI İÇİN ÖZEL ALAN OLUŞTURULDU

Uygulama kapsamında, plaj genelinde sigara kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel bir alan oluşturuldu.

PLAJ BÖLÜMÜ "DUMANSIZ ALAN" OLARAK HİZMET VERİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte, sigara kullanan tatilciler kendileri için belirlenen bu arka alanı kullanıyor. Plaj bölümü ise tamamen "dumansız alan" olarak hizmet vermeye devam ediyor.

ATIKLARIN AZALTILMASI VE DOĞAL GÜZELLİĞİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Hayata geçirilen uygulamayla birlikte, sigara kaynaklı atıkların azaltılması ve sahil temizliğinin kolaylaştırılması öngörülüyor. Bu adımla aynı zamanda Kaputaş Plajı'nın doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor. (AA)