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Halk TV Türkiye Antalya’dan Konya’ya gizli sevkiyat! Vites körüğünden uyuşturucu çıktı

Antalya’dan Konya’ya gizli sevkiyat! Vites körüğünden uyuşturucu çıktı

Konya’da Antalya’dan gelen bir otomobilde yapılan aramada, vites körüğünün içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 2’si tutuklandı.

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Antalya’dan Konya’ya gizli sevkiyat! Vites körüğünden uyuşturucu çıktı
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Antalya’dan getirildiği tespit edilen bir otomobilde vites körüğünün içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçta 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun Antalya’dan bir otomobille kente getirileceğini tespit etti.

Antalya’dan Konya’ya gizli sevkiyat! Vites körüğünden uyuşturucu çıktı - Resim : 1

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UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Takibe alınan araç, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, vites körüğü kısmına gizlenmiş çok sayıda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Ali Ş., Yıldıray N. ve K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş. ve Yıldıray N. tutuklandı, K.D. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Konya Uyuşturucu Operasyon
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