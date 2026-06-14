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Halk TV Türkiye Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor

Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor

Ankara'da mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na giden Arif Uysal’dan 3 gündür haber alınamıyor. Uysal’ın topladığı mantarlar bulunurken, kendisine henüz ulaşılamadı.

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Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçtiğimiz gün mantar toplamaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen Arif Uysal'a ulaşılamadı.

Karaşar Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Arif Uysal, önceki gün öğle saatlerinde Çukurören Yaylası’nda mantar toplamaya çıktı ancak daha sonra geri dönmedi. Uysal'dan haber gelmeyince yakınları durumu jandarmaya aktardı.

Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor - Resim : 1

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3 GÜNDÜR ARANIYOR

İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu öğrenildi.

Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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