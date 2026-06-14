Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor
Ankara'da mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na giden Arif Uysal’dan 3 gündür haber alınamıyor. Uysal’ın topladığı mantarlar bulunurken, kendisine henüz ulaşılamadı.
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçtiğimiz gün mantar toplamaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen Arif Uysal'a ulaşılamadı.
Karaşar Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Arif Uysal, önceki gün öğle saatlerinde Çukurören Yaylası’nda mantar toplamaya çıktı ancak daha sonra geri dönmedi. Uysal'dan haber gelmeyince yakınları durumu jandarmaya aktardı.
3 GÜNDÜR ARANIYOR
İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu öğrenildi.
Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi