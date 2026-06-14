Halk TV Türkiye Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor

Topladığı mantarlar bulundu ama kendisi kayıp! 3 gündür aranıyor Ankara'da mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na giden Arif Uysal’dan 3 gündür haber alınamıyor. Uysal’ın topladığı mantarlar bulunurken, kendisine henüz ulaşılamadı.