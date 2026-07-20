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Halk TV Türkiye Antalya'daki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü

Antalya'daki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar alan zarar gördü.

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Antalya'daki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü
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Antalya'nın Akseki'ye bağlı Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri yolu yakınlarında, dün saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine yönlendirilen ekipler, hızla müdahaleye başladı.

Antalya'daki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü - Resim : 1

Son dakika | Antalya'daki orman yangını 18 saatte kontrol altına alındıSon dakika | Antalya'daki orman yangını 18 saatte kontrol altına alındı

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlere, 9 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale edildi.

Antalya'daki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü - Resim : 3

Ekipler gece boyu alevlerle yoğun şekilde mücadele etti. Yangın saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 100 hektar alan zarar gördü. (DHA)

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangını riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlara göre yangınların büyük bölümü insan kaynaklı nedenlerden çıkarken, söndürülmeden bırakılan kamp ateşleri, sigara izmaritleri, anız yakılması ve cam atıklar en yaygın sebepler arasında yer alıyor. Ayrıca yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar da zaman zaman orman yangınlarına yol açabiliyor. Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, çevreye atık bırakılmaması ve duman ya da alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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