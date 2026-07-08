Antalya'daki NATO operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi

NATO operasyonları kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 19'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Kalan şüphelilerden 6'sı savcılık ifadelerinin ardından doğrudan serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, Halkevleri üyesi Mesut Sivuk ile Özgür Üniversite Hareketi'nden Çağın Bora Dağgeçen'in tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca 4 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 38'i serbest bırakılmış oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere, 1 Mayıs yürüyüşüne katılıp katılmadıkları, yürüyüşte atılan sloganlara eşlik edip etmedikleri yönünde sorular yöneltildiği belirtildi. Ayrıca Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın fotoğraflarının taşınması ve onların adıyla sloganların atılması soruşturma kapsamında suçlama konusu yapıldı.