Antalya'da tatil faciası: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber geldi. Olay, 24 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil için otelde konaklayan Almanya uyruklu Eliya Shehin, 2'nci kattaki koridorda korkuluk demirlerinin arasındaki boşluktan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Shehin, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak 4 yaşındaki çocuk, 26 Ağustos'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OTELİN İKİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Eliya Shehin'in babası Mohamad Shehin'in (39) şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, otelin teknik müdürü ile güvenlik müdürünü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otelin teknik müdürü tutuklandı. Güvenlik müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük çocuğun ölümüne, korkuluklardaki boşluğun nasıl oluştuğu ve olayda otel yönetimi ya da ailenin herhangi bir ihmali bulunup bulunmadığı soruşturma sonucunda netlik kazanacak. (DHA)