Antalya'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç 13 gündür aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde 12 Haziran tarihinde arkadaşlarıyla piknik yapan 25 yaşındaki Ahmet Polat, serinlemek amacıyla girdiği Alara Çayı'nda gözden kayboldu. Gencin suda kaybolmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları 13'üncü gününde devam ediyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çay ve çevresindeki geniş alanda sürdürülüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Arama faaliyetlerine jandarma asayiş birimleri, komando taburları, su altı arama kurtarma timleri, jandarma köpekli arama unsurları ve polis dalgıç ekipleri katıldı. Ayrıca AFAD, İHH ve UMKE arama kurtarma personellerinin de destek verdi. Toplam 78 kişilik ekip çalışmalarını Karakaya Mahallesi'ndeki DSİ bendi ile Odaönü Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait Ulugüney Pompa İstasyonu arasında kalan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağı ve pompa istasyonu çevresinde oluşan göletlik alanda yoğunlaştırdı.

SUYUN AKIŞINA MÜDAHALE EDİLDİ

DSİ ekipleri, iş makinelerini kullanarak Alara Çayı'nın yatağına kum ve çakıl taşıyarak suyun akış hızını yavaşlatmaya ve yönünü değiştirmeye çalıştı. Yoğun çabalara rağmen henüz Ahmet Polat'a ait bir ize ulaşılamadığı ifade edildi. (DHA)