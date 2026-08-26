Antalya’da otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da bir otomobil sürücü kontrolünden çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Konya - Antalya kara yolunun Akseki - Seydişehir kesiminde meydana geldi. Manavgat’tan Seydişehir yönüne ilerleyen M. A. yönetimindeki 66 AEL 70 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

İLKNUR A. OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan İlknur A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü M.A. ile K.A. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın tam olarak neden yaşandığı kesinleştirilemedi. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (AA)