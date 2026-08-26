Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Antalya’da otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Antalya’da otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da bir otomobil sürücü kontrolünden çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Konya - Antalya kara yolunun Akseki - Seydişehir kesiminde meydana geldi. Manavgat’tan Seydişehir yönüne ilerleyen M. A. yönetimindeki 66 AEL 70 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

İLKNUR A. OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan İlknur A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü M.A. ile K.A. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın tam olarak neden yaşandığı kesinleştirilemedi. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Antalya Otomobil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro